Toñi Moreno se preocupa por María Teresa Campos

A Toñi Moreno no le cabe la sonrisa en la cara y es que acaba de ser galardonada con el Premio Pata Negra por su labor al frente de ‘Viva la Vida’. La andaluza reconoce estar en “uno de mis momentos profesionales más bonitos”. No obstante, el caprichoso destino ha querido que sus buenas noticias vayan ligadas a las malas para María Teresa Campos, ya que la presentadora ha sido premiada poco después de que la malagueña se tuviera que someter a una operación por suboclusión intestinal. La última vez que se dio un paralelismo similar fue cuando Toñi estrenó su actual programa, coincidiendo prácticamente con el ictus que sufrió María Teresa.

La polémica entre ambas ha estado muy latente durante estos últimos meses, sobre todo después de que la matriarca de las Campos le confesase a Risto Mejide que los domingos ve películas. Quizás una respuesta más diplomática hubiera sido que veía ‘Viva la Vida’, espacio que ocupa la que fuera su franja horaria. Sea como fuere, la salud de una persona siempre es lo primero y Toñi Moreno ha confesado que sigue de cerca el estado de María Teresa, a la que están a punto de dar el alta médica: “He estado en contacto con Carmen Borrego y me ha dicho que va todo bien”, reconoce.

Toñi descarta que entre ellas haya ningún tipo de rencor o disputa: “Me encantaría que viniera al programa y creo que lo hará en algún momento. Yo he manifestado por activa y por pasiva mi admiración y amor hacia María Teresa y los que nos dedicamos a esto le debemos mucho. Además, he tenido la suerte de decir que he trabajado para ella”.

Otro asunto que no sale de su cabeza es la idea de ser madre. No lo va a tener fácil puesto que su edad es un impedimento, pero no arroja la toalla: “No es solo ponerse y ya está. Siempre he tenido ganas, pero a ver si puedo. No estoy embarazada. Me lo estoy tomando con tranquilidad, sin presión. Ya me habéis visto entrando a clínicas para informarme. Con 44 años, qué más obstáculo puedo tener. Nuestra edad para ser madre siempre ha sido de los 20-30, aunque nada es imposible”, sentencia.