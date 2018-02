Toñi Moreno rompe a llorar con el drama de Andrés Aberasturi

Andrés Aberasturi reapareció en televisión en Viva la vida para hablar de su larga trayectoria y sus últimas obras. El periodista, como ya consiguió en otras entrevistas, volvió a emocionar a la audiencia con la historia de su hijo Cris, que padece una parálisis cerebral profunda.

Andrés se emocionó al hablar de la situación de su hijo: “Hay gente que dice que tener un hijo así es lo mejor, que si tuvieran otro querrían que fuera igual…Yo no. Yo quería tener un hijo que se emborrachara, nos cabreara, nos diese disgusto…y que me hablara. Es duro que en 38 años no hayas oído una sola palabra de tu hijo”. Reconoció que esa incomunicación es “una estafa de la vida” y concluyó que no quería haber aprendido nada del sufrimiento de su hijo. La presentadora también comenzó a emocionarse tras escuchar esas palabras, y reconoció que aún no se había leído el libro dedicado a su hijo y titulado Cómo explicarte el mundo, Cris. El periodista fue sincero y le recomendó no hacerlo: “No ofrezco una imagen dulce de la discapacidad, sino un nivel de la que nunca aparecen imágenes. Un nivel del cual no se habla, y yo he escrito ese libro para reivindicar que esa gente existe y que tienen derecho a una vida digna”. El periodista sentenció: “Es un grito en voz baja de lo que ellos no pueden decir“.

La presentadora no pudo contener las lágrimas ante las palabras y sinceridad de Andrés Aberasturi. El primero en reaccionar y queriendo evitar que la emoción de Toñi fuese a más, fue el periodista, quién afirmó que quién debía llorar era él, no los demás. “Lo siento mucho, soy de llorar mucho” comentó la presentadora para intentar relajarse, mientras tanto, el periodista continuó narrando otro episodio de su vida junto a su hijo: “Aprendí a llorar con Cris en uno de los ingresos de mi hijo. Él tampoco había llorado nunca, y una vez vi tres lágrimas en él”. Tras ello, el periodista se excusó por la situación, y la presentadora respondió contundente: “Es precioso eso que dices“.