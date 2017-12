Hay momentos en la vida, sobre todo cuando coinciden con la adolescencia, que pueden convertirse en verdaderos malos tragos para sus protagonistas. El pasado fin de semana, la presentadora Toñi Moreno decidió compartir con la audiencia uno de esos momentos, un secreto que hasta el momento conocía poca gente y con cuya confesión demostró demostrando que es una mujer, ante todo, natural.

Un poco roja por la idea de lo que iba a explicar, la presentadora no dudó en hace de tripas corazón y, para sorpresa de la audiencia, desvelar cómo vivió su primera menstruación y la confusión que vivió en ese momento. En aquel entonces, la andaluza tenía 13 años y, en contra de la información que hay ahora sobre el tema, ella apenas sabía nada de lo que significaba “ser mujer”, como se decía entonces, y de cómo abordar el tema con sus padres. “En mi casa ese tema no se hablaba y yo, además, iba a un colegio de monjas, con lo cual no se hablaba tampoco”, recordaba.

Fue precisamente eso, la falta de información, lo que hizo que Toñi tuviera “mucho miedo”, pues se imaginaba cosas de lo más terroríficas. Si bien durante aquellos días intentó pasar desapercibida y estar en casa, finalmente tuvo que salir a hacer un recado a la carnicería del barrio, donde vivió una auténtica pesadilla. “En la cola me tocó un señor delante y otro detrás que se apretaron muchísimo porque no cabíamos”, explicaba. Tal era la angustia que su mayor deseo era terminar la compra y salir corriendo del establecimiento, pero no para volver a su casa.

En vez de dirigirse de nuevo a su casa, la presentadora de ‘Viva la vida’, comida por la preocupación, decidió pasar antes por la Iglesia y confesarse ante el cura lo que creía que le había pasado, “tenía que decirle que creía que me había quedado embarazada”, contaba divertida. Y es que ella, toda inocencia, pensaba que al haberse acercado mucho a los hombres, “demasiado”, se había quedado en estado. Aunque no desveló cuál fue la respuesta del cura, seguro que él también le costó olvidar la anécdota.