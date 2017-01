Toni Acosta, Marta Hazas, Anabel Alonso… todos estallan contra el articulista Javier Marías

Toni Acosta, Marta Hazas, Anabel Alonso, Maxim Huerta, Ricardo Gómez… y un largo etcétera de actores y actrices han estallado contra el escritor Javier Marías tras la publicación de su último artículo en el que critica ciertos aspectos del teatro actual.

Sus escritos en ‘El País’ son muy populares y seguidos. Javier Marías destaca por su opinión siempre dura y sin filtros de cualquier asunto. Esta vez le ha tocado el turno al mundo del teatro, en el que trabajan un gran número de actores y actrices de nuestro país, más ahora que el cine español no vive su mejor momento.

‘Ese idiota de Shakespeare’, que es como ha titulado Marías su artículo, critica el poco respeto por los clásicos que se da en el teatro actual. El académico de la Lengua considera que tras una supuesta modernidad o contemporaneidad mal entendida, se producen auténticas aberraciones teatrales en las que es imposible distinguir la obra clásica de la que beben y en las que no se respeta en absoluto a los literatos. Las califica de “tontunas contemporáneas”.

Marías tampoco termina de entender que algunas actrices sean elegidas para representar papeles clásicos masculinos y viceversa. “No me tentó ver a Blanca Portillo en el papel de Segismundo” o “Siento admiración por José Luis Gómez, pero me he abstenido de ir a verlo hacer de la Celestina“, han sido algunas de sus afirmaciones.

Esta ha sido la respuesta de los actores y actrices de nuestro país. La mayoría se han indignado.