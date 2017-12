Todos los modelazos de Las Campos en Nueva York… ¡Lo nunca visto!

Teresa ha sido la más discreta y, a la vez, la más elegante, de las tres en el periplo neoyorquino. Aqui la vemos con un precioso abrigo capa troquelado con forro de astracán y traje de raya diplomática. La camiseta con el dibujo del tigre y los guantes de piel morados daban el toque divertido a la sobriedad del conjunto… En el lado opuesto, su hija. Combinó el granate y el rosa (a mi es un contraste de color que me encanta), pero no como lo lleva Carmen, con ese vestido (que si os fijáis bien lleva perlas en los laterales) y esas botas también con perlas y brillos en forma de estrella, por no hablar del gorro, el bolso, la bufanda, las gafas…