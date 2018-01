Todos los conflictos de Isabel Pantoja e Isa Pantoja

La relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa no está pasando por su mejor momento, pero su historia está llena de idas y vueltas.

Isa Pantoja se sentaba, el pasado 13 de enero, en el programa de Telecinco ‘Sábado Deluxe’ para desvelar varias intimidades de su familia a Jorge Javier Vázquez. Algunas de las cosas que reveló Chabelita molestaron tanto a la tonadillera que ha tomado cartas en el asunto y ha decidido echarla del proyecto de moda que madre e hija tenían en común. Si en un principio se especuló con la idea de que Isabel Pantoja pudiera demandar a su hija, algo que su abogada le desaconsejó, finalmente la venganza de la cantante ha sido desterrarla a través de dos de los socios que participan en el proyecto. Ellos han sido los encargados de comunicarle a Isa que ya no se cuenta con ella de cara al lanzamiento de la empresa. El motivo que alegan es la negativa de los fans de la cantante a comprar ropa diseñada por Isa tras las últimas declaraciones en las que ha destapado los trapos sucios de la familia.

Isabel Pantoja se siente indignada especialmente con las declaraciones de Isa sobre el diferente trato que, según ella, ha recibido en su casa respecto de su hermano Kiko Rivera por parte de su tío Agustín y su abuela Doña Ana. En este momento Chabelita se siente hundida, pues había puesto mucha ilusión en su proyecto de moda. Pero la relación entre madre e hija ya ha tenido muchas idas y venidas anteriormente.

Isa contaba en ‘Sábado Deluxe’ que en su juventud no se ha sentido libre porque su madre siempre ha tratado de protegerla en exceso. Sin embargo, eso no hizo más que propiciar el hecho de que Isa se quedase embarazada a los 18 años recién cumplidos, una noticia que Isabel Pantoja dio a los medios a través de un comunicado para evitar especulaciones.

Posteriormente, Isa participó en ‘Supervivientes’ y a su llegada al plató se enteró de que su madre había tenido un permiso penitenciario y podría haberla llamado y no lo hizo, algo que dolió especialmente a Chabelita, ya que cuando su hermano participó sí entró por teléfono. Un desplante que achacó ya entonces a su tío Agustín. Además, en los conflictos existentes entre Dulce y su madre, Isa siempre ha defendido a Dulce y aseguró en el mismo plató de ‘Supervivientes’ que “ella es la única persona de mi familia que no me ha fallado nunca”.