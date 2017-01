Todo sobre Alba Lago, la chica con la que nos despertamos cada día en Telecinco

Es guapa, tiene buen tipo y es una comunicadora nata. Alba Lago es la nueva apuesta de Mediaset para presentar el informativo matinal en Telecinco. Hasta ahora estaba al frente de ‘El tiempo’, pero éste es un nuevo reto que no ha podido rechazar. Con este nuevo proyecto toda su vida ha dado un giro radical.

Se acuesta a las cuatro de la tarde, se levanta a las doce de la noche y llega a la redacción a las dos de la mañana, para poder desayunar con todos los españoles antes de que empiece “El programa de Ana Rosa”. Pocos saben de ella que tiene pánico escénico, que practica boxeo y que ha sacado su primera novela, pero hoy Alba Lago nos desvela los entresijos de su profesión y su faceta más íntima.

¿Cómo ha surgido todo? ¿Te llaman y te dicen que en dos semanas pasas al informativo?

La propuesta llegó de dirección de informativos cuando se plantearon los cambios en las ediciones tanto de “Noticias Cuatro” como “Informativos Telecinco”.

¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil?

El proceso de adaptación con un equipo extraordinario, veterano, que te ayuda y que hace todo muy sencillo es lo que más agradezco y valoro. Lo más difícil es todo. Para mí es una etapa de aprendizaje, en la que tengo que exigirme y demostrar.

Los horarios no tienen nada que ver…

¡Me levanto a las 12:30 de la noche, llego a redacción a las 2:00 de la mañana y a las 6:30 os doy los buenos días!

¿Cómo están afectando a tu vida privada esos madrugones?

Pues la verdad es que nunca he tenido problemas de sueño, pero ahora mismo se ha convertido en una prioridad. Los cambios de ciclo siempre trastornan…

Has sido la sustituta de Mario Picazo, todo un referente. Sin embargo, has conseguido ser conocida ya con nombre y apellido.

¡Me halaga la afirmación! Ha sido un honor y una responsabilidad tomar las riendas de uno de los espacios de El Tiempo más vistos de la televisión.

Has tenido que dejar Morninglory, el espacio radiofónico de Mediaset… ¿Te da pena?

Muchísima. Echo mucho de menos a todo el equipo, en especial a Jaime Astuy y Yaiza Trapote, con los que trabajaba codo con codo diariamente. Son grandes profesionales con un proyecto poderoso en sus manos que saben explotar muy bien. Radioset comienza a ser un referente de la radio online.

¿Qué supone para ti este reto profesional?

Un paso más en mi carrera. Como decía, es una etapa de aprendizaje ilusionante que asumo con mucho respeto. Paso a paso espero empezar a trazar un largo camino.

¿Eres consciente cada vez que te pones delante de la cámara de la cantidad de personas que te están viendo?

No, si no, no lo haría. ¡Tengo pánico escénico!

Has sacado hace poco un libro, “Andrea contra pronóstico”. No paras…

Estoy contenta de las oportunidades que me permiten desarrollar mis inquietudes. Andrea ha sido muy bien arropada por los lectores, la crítica y los medios. No puedo pedir más.

¿Cómo es Alba Lago cuando se apaga el piloto rojo?

Quiero pensar que igual. Un poco payasa y algo más tranquila, pero la manera de dirigirme a la gente es bastante similar. Intento dejar los problemas en casa. Tengo muy poco tiempo libre, pero desde hace unos meses descargo la energía sobrante a través del guante y los sacos en un club de boxeo.¡Y engancha! Soy curiosa y me gusta saber y preguntar.

Eres una de las chicas más guapas de la tele. ¿Algún truco de belleza que quieras compartir?

Para salir en la tele el truco lo tiene el equipazo de maquillaje y peluquería de Mediaset España. En mi día a día, procuro desmaquillarme en profundidad, usar una buena crema hidratante y sobre todo sonreír, que es gratis.

¿Te gusta ir siempre a la última moda o sólo lo haces cuando tienes que salir en la tele o acudir a photocalls?

En mi entorno hay mucho profesional de la moda que siempre me da un titular al que agarrarme, pero no sigo la tendencia si no va con mi estilo. Me gusta arriesgar con discreción.