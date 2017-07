Todas las fotos del reportaje más emotivo de Kiko Rivera e Irene Rosales

“Iba con mi hija y una señora le quería hacer una foto a la niña metiéndole el móvil en la cara. Le pedí, por favor, que no lo hiciera, se lo dije como cuatro veces y no me hizo caso. Entonces ya le aparté el móvil con la mano. Ella me insultó, me pegó un manotazo en el hombro, me giré y le dije que qué hacía, que no me tocara… Es la reacción de cualquier padre con su hija. Si hubiera ocurrido de otra manera, pediría disculpas, pero no fue así. A veces te sacan de tus casillas, yo no soy perfecto y cometo errores”.