Terelu y Carmen desvelan el verdadero motivo de la operación de su madre

“Ella no ha sido consciente hasta hoy de lo que le ocurría, que lo podía estar fraguando desde hace un mes. Menos mal que le ha ocurrido aquí y no en Buenos Aires. La doctora Pachón, que la ha atendido de urgencias, ya pensó que podía ser esto. Ella ahora está más tranquila que ayer. Ayer me decía: ‘Para no ser grave me encuentro mucho mas mala que con el ictus’. Han sido muchas horas en la UVI esta noche y muchos momentos de mucha tensión”, ha aclarado Terelu.