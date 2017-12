Terelu y su orgasmo al comerse un perrito caliente en Nueva York

Máxima expectación por el regreso de ‘Las Campos’ a Telecinco. Y no podía ser de otra manera que por todo lo alto. Maletas en mano, la matriarca del clan, María Teresa, junto a sus hijas Terelu y Carmen se dispusieron a volar a Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Y si en España, Terelu no deja ni una porra viva en la churrerías de la capital, en Nueva York no dejó ni un solo puesto de perritos calientes con existencias.

Tal llegó su afán por la comida americana, que hubo un momento en el que dijo: “No me como ni un perrito más. Le he cogido hasta asco”. Aunque eso no era del todo cierto, porque siguió probando todo aquel hotdog en mano que le propusieran.

Y ella, como buena foodies que es, buscó y rebuscó el mejor perrito de todo Nueva York, incluso preguntó a los habitantes de la zona para saber la opinión de los expertos. ¿El resultado? Insatisfactorio. Terelu no logró encontrar el mejor perrito, pero sí que consiguió “tener un orgasmo”. ¿Dónde? En Katz Delicatessen, un mítico restaurante en Manhattan al que asistió con Carmen Borrego.

Pero no fue el único que probó… Y es que era tanta la pasión que le puso al comer perritos calientes que llegó a decir: “Como siga comiendo perritos, cuando llegue a Madrid diré guau guau”.

Su último lugar de visita fue el de Chinatown, que tras el intento de regatear en el mercado clandestino de imitaciones, fue el turno de Carmen Borrego para probar uno de los famosos perritos calientes de la zona. Pero, ya le explicó Terelu, que sabía muy bien de lo que hablaba, que quizás no era el mejor sitio. A la que no pudimos ver degustar esos manjares americanos fue a María Teresa Campos, que tiene preocupadas a sus hijas por el tema de la comida.