Terelu Campos, invitada especial de “Supervivientes”

María Teresa Campos ha dicho adiós al que ha sido su infatigable compañero los últimos años. ´Bigote` Arrocet ha puesto ya rumbo a la isla para formar parte de la nueva edición de “Supervivientes”, pero lo que no sabe el chileno es que puede encontrarse con una inesperada sorpresa una vez comience el concurso.

En los últimos meses la relación entre el humorista y la presentadora ha estado en el punto de mira y su participación en el concurso sirve como pretexto para marcar un descanso el uno del otro, sin embargo, Edmundo se puede quedar perplejo al comprobar que el descanso no va a ser tal.

La vida de Teresa no pasa por su mejor momento, ni en el plano profesional ni en el personal. Las supuestas infidelidades de ´Bigote` han acaparado más de una portada y ahora su marcha a Honduras la deja sola en Madrid. Por si esto fuera poco, con respecto a su trabajo las cosas no van mucho mejor. Para culminar la historia, ahora acabamos de saber que su hija mayor, Terelu, también va a ir a la isla. No va a estar al 100% como el novio de la comunicadora, pero sí pasará unos días en el “paraíso” hondureño. Una noticia que pilla por sorpresa a su madre y que de momento desconoce el chileno.

Aunque la colaboradora de Sálvame no va a concursar, su estancia en la isla es de gran interés por muchas razones. Ya en varias ocasiones se ha visto que la relación que mantiene con Arrocet parece tensa, si a esto se une la permanencia en un lugar como la isla, sin apenas víveres, con el calor y el ambiente hostil, se comprobará por primera vez cómo es en realidad. Y es que allí salen los verdaderos instintos de cada individuo.

Terelu no solo convivirá con el novio de su madre, como desvela Lecturas, sino igualmente con otros concursantes con los que no tiene una especial relación, como Gloria Camila – no olvidemos que para la familia Campos Rocío Carrasco es una más – . Mientras llega el esperado aterrizaje de Terelu en “Supervivientes” no podemos sino pensar en cómo estará viviendo la matriarca estos días. ´Bigote` ya se ha ido, su hija Carmen está recibiendo fuertes críticas mediáticas y Terelu está a punto de dejarla sola. Desde luego, no soplan buenos tiempos para María Teresa Campos. Pero como decía el cuento…Todo esto también pasará.