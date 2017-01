Terelu Campos y Carmen Borrego se enfrentan a la polémica

Kiko Matamoros aseguró no creer a Terelu y manifestó que el vio una clara mala relación entre ella y su madre. “Hablaste muy mal a tu madre durante la cena”. Terelu se disculpó con ella y reconoció que no estuvo bien: “Quiero pedir disculpas por la forma a la que me dirigí a mi madre cuando me menciona el tema del churro y le mando a la mierda. Peor fue lo que le dije con el tema de la porra”.