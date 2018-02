Terelu Campos se enfada y abandona el plató de ‘Sálvame’

Terelu, enfadada, consigue callar a sus compañeros al decir: “Bueno, pues nada, me voy a dar una vuelta”, comenta entre risas. Belén Esteban, que muchas veces también es pisada por sus compañeros, apunta: “Anda, tócate las narices… No hay dos sin tres, me levanto yo también, que nunca me dejáis hablar…”.