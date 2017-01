Terelu Campos ha vuelto a intervenir hoy en ‘Sálvame’, donde ha estado hablando de la repercusión de ‘Las Campos’, de la llegada de su madre y Bigote Arrocet de sus vacaciones en Tenerife… pero lo que no esperaba es encontrarse con la bonita sorpresa que le tenían preparada sus compañeros.

En ‘Sálvame’ han conectado con Málaga, donde se encontraban cuatro de sus mejores amigas, que han rememorado su pasado común y la han defendido con uñas y dientes, destacando, sobre todo, su generosidad.

Terelu Campos se ha emocionado mucho y ha verbalizado su deseo para los Reyes Magos: “Voy a ver si puedo decirlo… -ha dicho, muy emocionada- el deseo más importante para este 2017 es que finalice enero y se acabe el ciclo de cinco años“.

Terelu Campos ha abordado su lucha contra el cáncer, que todavía no ha terminado, aunque está espléndida: “En realidad tienen que pasar seis meses hasta junio, porque una cosa es cuando recibes el tratamiento de quimioterapia y radioterapia y otra el tratamiento de pastillas, que dura cinco años. Tengo una revisión el marte que viene”.

Terelu ha dado más detalles: “Sueño con que llegue el verano. No te levantas todos los días con miedo, porque si no no podrías vivir, pero tienes desasosiego, por ejemplo, cuando tienes las pruebas, no duermes bien…”.