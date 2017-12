Terelu Campos no es la primera ni la única

Terelu se sentaba recientemente en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para contar algunas de sus más íntimas experiencias sexuales. Tras confesar que había mantenido sexo telefónico desde el fijo de su madre, reconocer que masturbó a un hombre en un avión y que ha tenido relaciones con hombres con pareja, la hija de María Teresa Campos subió la temperatura del plató de forma divertida y natural.

Pero no ha sido la única que ha hablado de sexo públicamente. Úrsula Corberó también hacía unas revelaciones que destapaban los líos sexuales entre los actores y actrices de la serie ‘Física o Química’. En una entrevista la actriz confesaba que los fines de semana alquilaban una casa en Segovia y “luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba”, reconocía. Carmen Martínez Bordiú tampoco tiene pelos en la lengua y en 2012 aseguraba en una entrevista a la revista ‘Vanity Fair’: “En mi cama sobra la moral”, a lo que añadía que no ha que confundir el sexo con el amor. “Es un polvo y se acabó. Creo que el sexo es química y dejarse ir sin prejuicios”, manifestaba. Olvido Hormigos también ha relatado varios episodios de su sexualidad públicamente tras hacerse conocida por la difusión de un vídeo íntimo. La exconcejala socialista incluso cuenta sus vivencias como redactora erótica para la revista ‘Interviú’, donde ha explicado muchos de sus encuentros. Nuria Roca y Juan del Val revolucionaban recientemente las redes sociales reconociendo en ‘El Hormiguero’ que tienen un matrimonio abierto. Ambos admitían que no creían en la fidelidad y lo han reflejado en algunos de sus libros, como el escrito por Nuria en 2007, ‘Sexualmente’.

En cuanto a famosos de talla internacional que no han dejado indiferente a nadie hablando claro de sus preferencias sexuales hay muchos. Entre ellos, cabe destacar la preferencia de Scarlett Johansson por tener sexo en el asiento trasero de un coche. Christina Aguilera aseguraba que el secreto de su relación era pasear desnuda por su casa para mantener la llama. Cameron Díaz reconocía a ‘Vogue’ que uno de sus secretos de belleza era tener mucho sexo. Janet Jackson también recuerda haber tenido sexo en el asiento de un avión comercial. Mientras que Eva Longoria aseguraba que le gusta que la aten mientras los hombres se encargan de todo. Rihanna igualmente ha dicho que le gusta el sexo fuerte e incluso que la azoten en la cama. Hasta Angelina Jolie habló en sus inicios de sus relaciones lésbicas.