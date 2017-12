Terelu Campos desvela dónde podría haber ligado en Nueva York

La hija de María Teresa Campos no ha tenido reparo a la hora de contestarlas, a pesar de que en algún momento se ha sentido atacada. Kiko Hernández le ha preguntado el motivo por el que no quieren llamar ‘reality’ al programa que protagonizan. Terelu ha sido clara y le ha confesado que ella lo llama de otra manera pero por costumbre: “Yo digo el programa de ‘Las Campos’, no digo ‘reality’. Lo digo así por comodidad”, ha explicado.