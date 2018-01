La figura de Rocío Carrasco es para muchos un misterio. Casi siempre prefiere el segundo plano, aunque las circunstancias la llevan una y otra vez al primero. Evita hablar con la prensa, dar su opinión o entrar en polémicas sobre los muchos temas de actualidad en los que se suele ver envuelta.

Pero hay para quien es un libro abierto ya que, aunque sus relaciones con su familia no son buenas desde que falleciera su madre, Rocío Jurado, Rociíto, como durante años se le ha conocido, ha sabido hacerse un hueco en la que considera su ‘otra familia’, la formada por las Campos.

Está muy unida a María Teresa Campos al igual que a sus dos hijas. Tanto es así que, en la tarde de ayer, 17 de enero, cuando en Sálvame se emitían unas imágenes de Rocío al borde de las lágrimas en el espectáculo teatral que amadrina en homenaje a su madre, se comentaba que era una persona fría, que nunca sería feliz, pero que goza de una economía desahogada.

Escuchando todo esto de su amiga, Terelu no pudo más que salir en su defensa y lo hizo con los ojos inundados en llanto y una visible emoción; “la vida le ha dado mucho y también le ha quitado. Ahora ya dejo que la gente piense lo que le ha dado y le ha quitado”, sobre el tema económico también matizaba “Rocío no es millonaria ni puede vivir el resto de su vida sin trabajar” e incluso entraba a opinar sobre Gloria Camila “con la edad que tiene Gloria Camila y con lo que ha heredado, no creo que no tenga que trabajar en toda su vida”.

Esta reacción de la pequeña de las Campos sorprende porque, por regla general, cuando el tema a tratar en el programa tiene que ver con su amiga, prefiere mantenerse en silencio, según ella para respetar la opinión de Rocío de no entrar a discutir sus decisiones personales en los medios de comunicación. Pero esta vez la emoción y el sentimiento pudieron a la razón y seguro que a la hija de Rocío Jurado le encantó que Terelu la defendiera con tanta vehemencia.