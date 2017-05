Terelu Campos contesta con contundencia a Gloria Camila

No hay ninguna duda… Las Campos están viviendo momentos mediáticos muy intensos, en especial su hija mayor. En efecto, Terelu Campos lleva unas semanas muy intensas en ‘Sálvame’, sobre todo desde que trascendió que Bigote Arrocet iría de concursante a ‘Supervivientes’. Y ahora ha tenido que volver a la carga después de las duras críticas que Gloria Camila realizó en ‘Supervivientes’ a su madre y a ella.

“He ido donde Bigote, le he dicho, ‘hola, soy Gloria’. Él no se ha levantado. ¿Es eso educación? Yo no le caigo bien a su mujer ni su mujer a mí. No me caen bien ni María Teresa Campos ni Terelu”, manifestaba Gloria Camila ante la clara distancia que hay entre el humorista y ella.

“Mi hermana dice que su madre y su hermana adoptivas son María Teresa Campos y Terelu, de lo bien que se llevan. No sé lo que le pasa, pero nunca le ha caído bien ni mi padre ni nosotros”, añadía.

Hoy Terelu Campos ha querido dejar claro cómo es su relación con Gloria Camila y con el padre de la joven, Ortega Cano, con quien manifiesta tener una relación muy cordial.