El tenso reencuentro entre Anabel Pantoja y Alejandro Albalá

Anabel Pantoja no podía imaginarse la persona con la que iba a encontrarse en el plató de ‘Sálvame’. La sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que ver cómo la ex pareja de su prima Chabelita Pantoja se convertía este martes en uno de los invitados al programa, para seguir hablando de cosas que desconocíamos de la familia Pantoja.

Nada más llegar al plató, Alejandro Albalá ha saludado a todos los colaboradores de ‘Sálvame’ con dos besos, algo que no hemos visto, ya que se ha producido antes del comienzo del programa. Sin embargo, cuando ha llegado a la sobrina de Isabel Pantoja, Alejandro ha preferido no darle un beso y simplemente le ha dicho: ‘¿Qué tal?’.

Paz Padilla ha comenzado el programa contando este momento, y ha preguntado al ex de Chabelita qué tipo de relación tenía con Anabel: “La verdad es que no tengo nada en contra de ella. Le tengo mucho cariño”, ha declarado el joven, que no se ha mostrado nervioso en ningún momento.

Por su parte, Anabel Pantoja, que tampoco tiene nada en contra de Alejandro, ha sido más expresiva: “Le tengo aprecio, me ha caído bien, pero ya no está en mi familia y ahora ya no tengo relación con él. Lo que tiene que entender es que si a ti no te gusta que hablen mal de tu familia, a mí tampoco”, ha dicho contundente.

Hay que recordar que el pasado sábado Alejandro Albalá se convertía en el último invitado del ‘Deluxe’, donde habló de algunas de las intimidades del clan Pantoja, que ahora han salido a la luz. Alejandro contó cómo eran los “pollos” que montaba la cantante en Cantora, los celos de Chabelita hacia su prima por el trato cercano que esta tiene con la folclórica, entre otras cosas.

Alejandro está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida, ya que ha rehecho su vida con la ex concursante de ‘Gran Hermano’ Sofía Suescun. Recientemente, la pareja ha llevado su amor a Roma, donde han disfrutado de unos días de relax, desconexión y amor.