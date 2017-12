El tenso enfrentamiento entre Natalia Ferviú y Cristina Rodríguez en ‘Cámbiame’

Natalia Ferviú y Cristina Rodríguez protagonizaron uno de los momentos más tensos de todas las temporadas. Y es que ambas se han convertido en grandes amigas, pero no siempre piensan igual. Así lo demostraron en uno de los últimos capítulos de ‘Cámbiame’, donde protagonizaron uno de los momentos más tensos.

Todo comenzó con la llegada del elegido, un chico de 29 años que es alcalde de Montemayor de Pililla (Valladolid). Su relación con la política provocó que saltaran algunas diferencias entre dos de las estilistas del programa. Y es que en un primer momento, Cristina, apuntó a que no deberían tratarse estos temas en un programa de moda, lo que provocó el enfado de Natalia, que decidió leer un discurso públicamente.

“Tengo un discurso que difiere mucho. Prefiero leerlo del tirón. Cristina decía que igual no era momento de hablar de política porque esto es un programa de moda. Me gustaría que pensar estuviese más de moda que los lunares. No me gusta diferenciar entre buenos y malos, creo que en política es mejor hablar de responsabilidad y, hasta la fecha, la única formación política en la historia de la democracia española en sentarse en un banquillo por una acusación penal es el Partido Popular”, comenzaba diciendo entre lágrimas.

“Acepto que haya personas que crean en el neoliberalismo, otra cosa es que a mí, personalmente, me cueste entender como gente de clase obrera, puede confiar en un sistema que no vele en sus intereses sino por los de unos pocos. Pero creo que hay otros aspectos en los que no se puede ceder. Tolerancia cero al machismo, a la homofobia, al racismo, a eso de ser ciudadanos de primera y de segunda… al maltrato animal”, continuaba.

Natalia no podía estar más disgustada y así lo reflejó en su discurso: “Soy una persona a la que le cuesta aceptar la injusticia, el abuso de poder y tendría que volver a nacer para no mojarme en este tipo de cuestiones. No quiero gustar a todo el mundo. Elijo luchar, generar reflexión, solo quiero que penséis”.

Aunque vivió un momento muy tenso, Natalia quiso recalcar que no tenía nada en contra del invitado: “Es un muchacho muy educado y sabe que discrepamos en muchas cosas. Tengo muchos amigos que no piensan como yo”, apuntaba la estilista, dirigiéndose a los familiares.

Acto seguido, Carlota Corredera conectaba con Cristina, la estilista que eligió el invitado para su cambio. Cristina, rotunda, desveló que se sentía muy triste: “Estoy triste, porque le estamos quitando protagonismo a Iván. Seguramente mi ideología es muy muy muy cercana a la tuya (“lo dudo”, contestó Natalia). Pero Iván no ha venido a un debate político. Como no me dejas hablar, voy a seguir hablando del cambio de Iván, que es para lo que ha venido a ‘Cámbiame'”.