Tiene una relación amor-odio con la costura. De pequeño no soportaba que su madre estuviera todo el día con la máquina de coser, porque era tiempo que perdía de estar con él. Ahora, sin embargo, no puede soltar la aguja. Se considera alegre, inquieto, muy sociable y reconoce que no le gusta estar sólo. Cose para su mujer, para su madre y para su hijo. Asegura que se ha convertido en el asesor de moda de toda su familia