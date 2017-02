Te enseñamos la casa de Manolo Escobar que vende su hija

Con su carrera ya consolidada y convertido ya en uno de los cantantes de copla más icónicos de nuestro país, Manolo Escobar adquiría un bonito chalet en la localidad alicantina que se convirtió en su refugio. Allí falleció él y también recientemente su esposa, Anita Marx. Con la casa vacía debido a ambas pérdidas, es ahora la hija del matrimonio, Vanessa, la que tiene que hacer frente al mantenimiento de la misma. Un gasto extraordinario que no puede asumir y que la obliga deshacerse de tan mítica vivienda.

“No la voy a mantener. En primer lugar porque no puedo mantener un chalet tan grande porque hay que pagar un jardinero, el mantenimiento de la piscina… Y en segundo lugar porque yo vivo en Madrid. Mi vida está en Madrid. Yo no puedo estar manteniendo una casa si no vivo allí porque no me compensa”, explica la hija de Escobar aSEMANA.

El mítico ‘Porompompero’ es una propiedad de grandes dimensiones. Según figura en el catastro, la casa tiene una superficie construida de 363 metros cuadrados que se levantan en en terreno de más de 1.000. Manolo Escobar siempre ha presumido de su residencia alicantina y le enorgullecía que con los años se hubiese convertido en un punto de peregrinaje para sus fans.

Precisamente la popularidad de la vivienda, en la que el cantante ha concedido muchas entrevistas, provocó que una banda de ladrones identificase el inmueble y entrase a robar una noche de 2011. Los atracadores sustrajeron varios objetos de valor, algunos de ellos de gran importancia sentimental como la medalla al Mérito y al Trabajo que le habían concedido al artista apenas unos días antes para premiar su carrera.

Ahora te mostramos el chalet de Manolo Escobar, donde tan amablemente el artista recibió a SEMANA en diversas ocasiones junto a su adorada mujer, Anita Marx, el gran amor de su vida.