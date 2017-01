Te contamos dónde viven ahora los Obama

En tan sólo unos días la residencia más conocida del mundo tendrá que ser desalojada porque llega un nuevo inquilino: Donald Trump. Sí, nos referimos a la Casa Blanca, y a la inminente mudanza que tendrá que llevar a cabo Barack Obama con su familia tras ocho años viviendo en ella.

Los Obama no se han querido mudar muy lejos. De hecho, la casa está ubicada a tan sólo tres kilómetros de la Casa Blanca, por lo que seguirán ubicados en Washington, sólo que lo harán en el barrio de Kalorama. Muchos no entienden por qué no vuelven a Chicago, pero se debe a que su hija Sasha, de 15 años, tiene que terminar la educación secundaria en la escuela privada de Sidwell Friends.

La exclusiva mansión está valorada en 5,5 millones de euros y el alquiler mensual, según hemos podido conocer, será muy aproximado a los 20.000 euros. Cuenta con 760 metros cuadrados, con nueve dormitorios, ocho baños, un aseo, cocina, una suite especial y tres salones. Además, cuenta con otras estancias como una bodega, un gimnasio, un despacho, jardín y dos parkings, uno exterior y otro cubierto.

Es muy curioso saber que la mansión pertenece a Joe Lockhart, que fue secretario de prensa y alto asesor de Bill Clinton, cuya mujer ha sido la candidata a ocupar la Casa Blanca en su duelo con Trump.

Kalorama es un barrio de lujo, tranquilo y muy seguro. Incluso, podrían llevarse con ellos a Marian Robinson, la madre de Michelle. Es un barrio muy frecuentado por políticos tras sus mandatos. Además, parece que van a tener como vecinos a Ivanka Trump, la segunda hija de Donald Trump, quien es posible que actúe muchas veces como primera dama.