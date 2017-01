La felicitación de Tania Llasera a su hijo Pepe en su primer cumpleaños

Tania Llasera celebra el primer cumpleaños de su hijo Pepe, que llegó el pasado año después de un largo embarazo, evolución que la presentadora de televisión no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram. “Hoy hace un año nacía el ⚡️ de luz de nuestras vidas: primer año superado fiera. Babu, we love you more than words can express. #pepebowie #SirJoBowie #pepe #primeraño #firstyear #one #oneyearold“.

La vida de Tania Llasera ha cambiado radicalmente desde que el pasado 12 de enero nació su hijo Pepe, como ella misma reconocía en una reciente entrevista: “La verdad que no me imaginaba que fuera tan duro, es muy bonito, pero es muy duro. Sobre todo los dos primeros meses como que no ves la luz al final del túnel, siempre estás con el niño enchufado a la teta… tienes que renunciar… siempre estás, “¿qué hago? ¿Cómo me lavo el pelo?” Y ese momento es duro, pero sí que es verdad que hay… el tercer mes empezó a dormir más, a saltarse una toma, empezó a ser más personita y la verdad que yo empecé a poder ducharme y comer a la vez”.

Tania Llasera está enamorada de su hijo Pepe, por lo que de manera continuada comparte numerosas fotos del precioso bebé que se ha convertido en una auténtica estrella en Instagram, como podrás comprobar en esta simpática galería. Ahora celebra su primer cumpleaños y así de orgullosa se ha mostrado su madre, Tania Llasera, del pequeño Pepe. ¡Felicidades!