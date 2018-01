Tania Llasera celebra uno de sus aniversarios más especiales

“No me considero una ex fumadora, sino una fumadora no practicante. Hoy hace 4 años y una semana que dejé de lado el vicio más difícil de dejar: el dichoso tabaco. Siempre pienso que si pude hacerlo, puedo con todo, porque lo creía imposible. Y si yo puedo, tú también. Puede ser que haya ganado kilos, pero también libertad y SALUD. Ya no soy una esclava de un pitillo que se convierte en tu mejor amigo, mis compañeros en la vida ahora son otros y espero vivir muchos años más para disfrutarlos. #adiostabaco”