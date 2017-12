¡Tamara Gorro ya es madre! Nos ha mostrado su cara al ver por primera vez el rostro de su hijo

Tamara Gorro ya ha cumplido el sueño de su vida. La colaboradora de televisión ha sido madre de un niño llamado Antonio, un hijo que por primera vez ella misma ha podido gestar y dar a luz.

Para Tamara, lograrlo ha sido un duro camino de años de lucha que por fin han dado el mejor resultado. Y como no podía ser de otra manera, tratándose de Tamara Gorro, quien comparte absolutamente todo lo referente a su vida con la que ella llama su ‘Familia Virtual’, esta vez ha sido más generosa que nunca en Redes Sociales. Tamara ha mostrado el que quizás ha sido uno de los momentos más emocionantes de su vida: cuando ella ha visto por primera vez el rostro de su hijo. En la imagen se puede ver a su pareja, Ezequiel Garay, sosteniendo a su hijo recién nacido en brazos. El futbolista muestra a la madre la cara del niño. Tamara Gorro aparece tumbada en el quirófano y mira a su hijo Antonio. Su cara es el retrato de la felicidad y la emoción: “Familia virtual… ¡Vuestro sobrino Antonio está con nosotros! Creo que no hay mejor imagen para representar todo lo que me gustaría decir. Es imposible describir mis sentimientos, en pocas palabras…

Otro sueño cumplido, su papá fue el primero en cogerle, que sensación tan bonita al verlo. Tengo muchas ganas de que veáis esa carita tan preciosa que tiene…

(Ahora lo que importa es haceros saber que estamos bien. Perdonad que antes no os haya escrito, el día de ayer fue muy largo y estaba KO. Todo lo referente al parto, como fue y demás, por supuesto que seréis como siempre los primeros en saberlo.

Tengo mucho que contaros) ¡OS QUIERO!”, ha escrito Tamara junto a la imagen.

Tan sólo un día antes, Tamara Gorro se mostraba emocionada por el momento que se avecinaba: “¡LLEGÓ EL DÍA! Muchos años soñando con este momento… Este es el resultado de nunca bajar los brazos, llegar a la meta. Un momento nuevo, mucha incertidumbre, nervios, muchos nervios. Pero ansiosos y repletos de felicidad por vivir cada instante y conocer al precioso ángel caído del cielo. Todo saldrá perfecto, pero no dudéis que como siempre, seréis los primeros en tener noticias. Familia virtual… ¡ESTAMOS DE PARTO!”.

¡Felicidades, pareja!