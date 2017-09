Tamara Gorro nos habla sobre su embarazo en la presentación de su libro ‘Ser feliz no es gratis’

P: ¿No le das demasiada importancia al físico con el embarazo, verdad?

R: “Mira cómo tengo las piernas, querida, llenas de celulitis. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? Y tengo el culo cuadrado y caído como no lo he tenido nunca. Mi marido se rie cuando me siento porque dice: “Alaaa, que ha sonado el colchón”. Es que me da igual. Llevo los brazos y las piernas al aire, he estado en biquini, con mi marido me desnudo exactamente igual e incluso bromeo con él…”

P: ¿Y no te has sentido menos deseada por tu marido, no?

R: ¿Menos deseada por mi marido? ¡Para nada! Nooo. Es que si fuera así le mando a freir espárragos. Hombre… como comprenderás, ¿qué pasa, que me quieres delgada y gorda no? Le encanto y yo me encanto más. Yo me veo maravillosa. Tengo una papada que en mi vida me he visto así. Es bonito. Es la naturaleza”.

P: ¿Cuánto has engordado?

R: “Hace dos semanas estaba en 11 kilos y después de todas las hamburguesas que me he comido estaré en unos 13. Y voy camino de los 20 o 25 kilos”.