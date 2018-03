Tamara Gorro muestra sus dos nuevos y significativos tatuajes

Además de mostrar su cambio, Tamara Gorro ha querido compartir con todos el momento en el que fue a hacerse dos nuevos tatuajes junto a su tía: “Me he hecho un tatuaje con doble significado para mí. He compartido con vosotros lo mucho que sufro haciéndome un tatuaje. Me lo hago porque me gusta tener de por vida algo en mi piel”, ha comenzado explicando en su vídeo.