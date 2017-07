Rosa Benito sale en defensa de Tamara Gorro tras estallar contra Sonia Ferrer

A principios de octubre de 2015 nacía por gestación subrogada Shaila. Una niña con la que Tamara Gorro y Ezequiel Garay cumplían su sueño de ser padres. Año y medio después, Tamara Gorro sigue haciendo todo lo posible por la defensa de esta técnica de reproducción asistida.

Y está claro, si tiene que estallar contra todos aquellos que no están a favor de la gestación subrogada, por supuesto que lo va a hacer. El martes ya se enfrentó al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, por un tuit que no fue para nada del agrado de Tamara. “En Izquierda Unida decimos NO a la gestación subrogada. Un modelo tramposo en el que mujeres pobres se convierten en “incubadoras” para los ricos”, escribía Alberto Garzón.

Poco se hizo esperar la respuesta de Tamara Gorro, minutos más tarde le contestaba con firmeza: “Infórmate un poquito antes de hablar, porque así os va… el mayor porcentaje de las personas que recurren a este método piden créditos. Por lo tanto muy ricos no serán. Lo que sucede está claro: no os interesa ayudar a gente necesitada, puesto que es de donde vosotros sacáis. Ya está bien de tonterías absurdas. Preocuparos de no dejar sin techo a la gente y ayudar a quien lo necesita y después dar lecciones. FIN.”

Por si fuera poco, ayer tenía un nuevo nombre al que responder, Sonia Ferrer. La presentadora escribía “Se puede decir más alto pero no más claro”, en respuesta a la columna de Luz Sánchez-Mellado ‘Ofrécese útero’ y el comentario de Luz en Twitter: “Gestación subrogada? Paternidad por sustitución? Altruismo? No: Eufemismos”. Más tarde, Sonia Ferrer volvía a escribir: “Estoy a favor de que se regule una gestación subrogada sin intercambio de dinero. Si eso merece vuestros insultos, adelante”.

Y Tamara Gorro volvía a la carga: “Ahora que leo con mis propios ojos tu mensaje me quedo perpleja. Qué triste Sonia… respeto que una persona no comparta la opinión o postura de otra. Pero lo que no me gusta es la falsedad algo que conmigo has demostrado. Más bien porque hace unos meses no tenías esa opinión, SI apoyabas la gestación subrogada, algo que me hiciste saber personalmente pidiéndome incluso información. Quizá cambiaste de opinión e insisto, lo respeto. Pero como comprenderás, para toda la gente que lucha por ello no le gusta que las personas como es tu caso, juegue a dos bandas. ¿El motivo? tu lo sabrás. Eso sí, no te olvides que ahora estás en contra de lo que en parte hiciste en su día, DICHO PÚBLICAMENTE POR TI. Formar tu preciosa familia gracias a la reproducción asistida. Por si no lo sabes la gestación subrogada también es un método de reproducción asistida”. Ante estos mensajes, Rosa Benito también ha querido opinar, por supuesto a favor de Tamara Gorro: “Hay tanta gente que cambia tanto de opinión…”

Ahora Tamara Gorro está embarazada de tres meses. Y tanto ella como su marido desean con todas sus fuerzas que sea un niño y llamarle Antonio. Aunque habrá que esperar para saber cual es el sexo del bebé, lo que está claro es que Shaila muy pronto tendrá un hermanito con el que jugar.