Tamara Gorro celebra con un desnudo el millón de seguidores logrado

Tamara Gorro ha vuelto a volcarse con su legión de seguidores, esos a los que ella llama ‘familia virtual’.

La bloguera es una de las famosas de nuestro país que más comparte la parcela privada de su vida, y lo hace de manera pública y gratuita, algo que sus fans saben agradecer, devolviendo cada gesto de Tamara, con un aluvión de muestras de cariño dirigidas a ella.

Tamara Gorro no para de sumar seguidores en su cuenta de Instagram. A través de ella, sus fans pueden disfrutar de su día a día. A través de este medio, Tamara Gorro ha compartido desde los momentos más cotidianos, hasta los más trascendentales e importantes, como su boda, sus cumpleaños o el nacimiento de sus hijos.

Su carácter abierto, alegre y transparente logra que cada día, más personas se rindan a sus pies, hasta que Tamara Gorro ha logrado, por fin, alcanzar la friolera de 1 millón de fans.

La cifra, nada fácil de conseguir, ha sido celebrada por Tamara con entusiasmo y con un nuevo y generoso gesto: la publicación de una fotografía en la que aparece sentada de espaldas y desnuda. Sobre su piel, un corazón dibujado encierra la cifra de 1 millón: “Lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. La muestra de ello, es el millón de personas que nos hemos juntando en este perfil. Sí, yo hice la cuenta pero no es mía solo, es de todos los que la formamos. Porque gracias a este maravilloso grupo compartimos momentos, debatimos y nos conocemos. Por eso siempre diré que NO son seguidores sino MI FAMILIA VIRTUAL. ¡YA SOMOS UN MILLÓN! Gracias por estar, gracias por no faltar, gracias por todo y más. ¡OS ADORO!”, ha escrito Tamara junto a la imagen.