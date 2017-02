La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó reapareció el pasado mes de noviembre en los premios Marie Claire, donde recibía un premio como Icono Nacional, después de varios meses desaparecida de la vida pública. En esta ocasión, como suele ser habitual en ella, no dio la espalda a los problemas y desveló cómo estaba viviendo su lucha con el sobrepeso por un problema de tiroides

“Cuando me dijeron que me iban a dar el premio, les dije que no estaba pasando por mi mejor momento físico. Se debe a los problemas de tiroides, por nada más. Estoy poniendo todos los medios, pero esto es muy lento. Al principio me afectó mucho, pero he empezado a apreciar las curvas femeninas”.

Ahora, tres meses después, mucho más delgada y guapísima, Tamara Falcó reaparecía de nuevo en el estreno de la película ‘Lo que de verdad importa’, dirigida por Paco Arango.