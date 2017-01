Tamara Falcó deja plantado un desfile por exceso de trabajo

Instagram es mucho más que una red social para Tamara Falcó quien utiliza esta herramienta como una ventana en la que compartir con sus seguidores sus últimas vivencias y los planes que tiene pensados para el futuro.

Fue así como, hace unos días, pudimos saber que la hija de Isabel Preysler iba a ser una de las invitadas de la pasarela sevillana ‘We Love Flamenco’ y, en concreto, al desfile de Rocío Peralta, y es que ahora que Falcó se dedica al mundo del diseño, intenta no perderse ningún evento importante.

Si bien todo apuntaba a que no se perdería la cita, finalmente hemos sabido que, a pocas horas del evento, Tamara Falcó canceló su presencia por “exceso de trabajo”. Esto no es algo habitual en ella pues, ante todo, es una mujer de palabra que cumple con su agenda. Precisamente por eso, todo apunta a que Tamara Falcó está realmente ocupada para no acudir a la capital hispalense.

Seguramente, la preparación de su primera colección como diseñadora le está quitando más tiempo del que pensaba en un principio. Será la próxima primavera cuando podamos disfrutar por primera vez de todos los diseños de una Tamara Falcó que parece ir a contrarreloj para que todo esté perfecto.

Hasta que llegue el deseado momento, podemos recordar aquel diseño que lució en la última edición de los premios Marie Claire o el vestido que enseñó su hermana Ana en las redes sociales y que dejaban claro su gran potencial con las telas.