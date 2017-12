Susanna Griso: su confesión más desgarradora

Susanna Griso ha protagoniza su entrevista más íntima y personal. Fue durante los momentos previos a que recibiera el premio Ondas en Sevilla. Allí estuvo acompañada de Fran Rivera, que fue el encargado de hacerle la entrevista más emotiva a la presentadora más conocida de la televisión.

La presentadora de ‘Espejo Público’ desveló algunos datos sobre ella desconocidos hasta el momento, como el duro momento que vivió tras un accidente que tuvo su hija: “Yo tuve un susto muy grande con mi hija, que tuvo un accidente, y durante unos segundos, creía que la había perdido. Es el peor momento de mi vida, el abismo absoluto. En ese momento, que duró unos segundos, pensé que había cambiado mi vida, que nada volvería a ser igual. Nunca más seré feliz”, ha confesado entre lágrimas.

Ha sido una entrevista muy emotiva, en la que Susanna no ha dudado en hablar de su familia, algo que siempre ha preferido mantener al margen: “Yo con tres me quedaré, ya es familia numerosa. Llevo ocho años detrás de esta adopción. Ha sido una decisión muy meditada, he estado 25 años dándole vueltas”, ha comenzado diciendo. Además, ha desvelado qué le llevó a adoptar a su tercer hijo: “Siempre he pensado que en algún país muy lejano, había un niño esperándome. Siempre he tenido mucha vocación maternal”, concluye.

Susanna Griso tiene claro cuál es el momento más emotivo de su vida: “Los momentos más emocionantes de mi vida fueron los partos, ya cuando pasa todo. He disfrutado mucho los embarazos. Si hubiera podido, hubiera sido madre de familia numerosa, como mi madre, que tuvo siete hijos”.

Fran Rivera ha querido preguntarle sobre su madre, que murió el pasado 21 de noviembre, y que ha sido una de las personas más importantes de su vida: “La echo mucho de menos. Hace siete años, me acompañó a recoger los Ondas en Barcelona”, ha declarado, emocionada.

El torero ha conseguido que Susanna Griso abriera su corazón y desvelara el motivo por el que este año haya sido uno de lo más complicados: “Dos Ondas, sí, te hace ilusión porque ha sido un año muy complicado, y el Ondas me lo dieron un día en el que yo me sentía muy vulnerable. Este año me he quitado alguna armadura, creo que es bueno. Tenía alguna armadura ficticia”.