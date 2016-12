Su annus horribilis: personajes a los que les ha ido de pena

No solo la reina de Inglaterra o la Casa Real española han tenido su “annus horribilis”, muchos de nuestros VIP también padecen la mala racha de tener la suerte en contra y pasar doce meses de pena en 2016. Seguro que no piden como deseo “¡qué me quede como estoy!” al tomar las uvas.

Nuria González, por ejemplo, ha tenido un año muy complicado debido a la muerte de su padre y los continuos ingresos hospitalarios de su marido, el empresario Fernando Fernández Tapias. Los quirófanos y las salas de urgencias también han sido la casa habitual de María José Campanario, primero por problemas con su columna y después por una grave infección.

Imanol Arias ha estado y está en el ojo del huracán debido a su imputación por evadir impuestos, más de 4,9 millones de euros, y la más que probada crisis con su pareja, Irene Meritxell.

La cantante Merche se ha visto de la noche a la mañana en la más absoluta ruina por confiar en personas allegadas que la han traicionado. Puede perder su casa y la de su madre.

Jesús Quintero se suma a los sufridores por problemas de deudas, que le han obligado a desprenderse de propiedades, y un aparatoso accidente de tráfico que pudo costarle la vida.

De Alba Carrillo qué vamos a contar… Sus lágrimas, exabruptos y paseos por los juzgados enfrentada a sus dos ex, Feliciano López y Fonsi Nieto, son de todos conocidos. Al igual que el annus horribilis de Toño Sanchís a quien Belén Esteban ha puesto en la palestra reclamándole una gran cantidad que supuestamente le debe.

James Rodríguez llegó el 1 de enero del 2016 a su primer entrenamiento con el Real Madrid perseguido por la policía por exceso de velocidad, desde entonces su carrera ha ido cuesta abajo. Y Fernando Alonso enlaza un mal año con otro y sigue sin su ansiada victoria.