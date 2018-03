El sorprendente y nuevo reto profesional de Ana Obregón

La actriz española no puede estar más emocionada y agradecida, y así hacía pública la noticia a través de Instagram: “Así de elegante me he puesto para anunciaros que ya es oficial! Estaré en la segunda temporada de @paquitasalasps que empiezo a grabar esta semana para @netflixes. Un honor trabajar con @soyambrossi y @javviercalvo, sin olvidarme del maravillo @braysefe. #feliz #agradecida #serie #comedia #television #magia #aportodas #paquitasalas #netflix ❤️”.