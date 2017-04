Cada vez que visita El Hormiguero, Blanca Suárez no deja de sorprendernos. Lo hizo cuando se atrevió a combinar una falda de tubo del lentejuelas con una camiseta deportiva de Adidas, o en otra ocasión cuando apareció en el plató de Antena 3 con una camisa estilo pijama y las uñas pintadas en intenso amarillo limón. Ahora lo ha vuelto a hacer. Acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nueva serie, Las chicas del cable, que se estrena en Netflix el próximo 28 de abril, y su rompedor look no dejó indiferente a nadie.

Junto con su vestido de encaje, lo que más sorprendió fue su peinado de doble trenza de raíz y las intensas mechas que han teñido prácticamente su melena de rubia. Blanca ha reconocido que “me encanta jugar con la moda” y lo demuestra en cada una de sus apariciones en televisión o sobre las alfombras rojas con sus arriesgados estilismos, no siempre los más favorecedores. Sin embargo la espectacular belleza de la actriz puede con todo… o casi todo. Y sus rotundas curvas también son aptas para los estilismos más atrevidos y sexys.

Blanca acudió a El Hormiguero junto a sus compañeras de Las chicas del cable, Ana Fernández, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago, Maggie Civantos. Todas están muy ilusionadas con este trabajo, ya que les dará proyección en todo el mundo.

Blanca está viviendo una gran etapa profesional, porque además continúa en cartelera con la película El bar, de Álex de la Iglesia.

Tampoco puede quejarse en el terreno sentimental. Tras sus fallidos romances con Miguel Ángel Silvestre y Dani Martín ahora está feliz con Joel Bosquet, aunque parece que la pareja de momento no tiene planes de boda.