El sorprendente y nada conciliador mensaje de Pelayo Díaz tras la marcha de Natalia Ferviú

Tras el comunicado de Natalia Ferviú confirmando su marcha definitiva del programa, Pelayo Díaz, lejos de apaciguar las aguas, no se ha mostrado nada conciliador. El estilista ha publicado un mensaje en Redes Sociales: “Llevo tatuada una polilla debajo del pecho porque allá donde haya oscuridad, siempre encontraré la luz. Y siempre me protejo con un círculo de energía positiva donde no cabe la negatividad de los demás. Os dejo una frase de Deepak Chopra, autor del libro que leía mi novio en la playa: “Renuncia a tu necesidad de aprobación externa. Solo tú eres juez de tu valer; tu meta es descubrir el infinito valor de ti mismo, sin dar importancia a lo que piensen los demás”.