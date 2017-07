Soraya Arnelas se sincera y habla de cómo ha cambiado

Soraya Arnelas no es la misma. Desde que la pequeña Manuela llegó a su vida, la artista ha comenzado a vivir una nueva etapa personal y profesional. La cantante ha cambiado los micrófonos por los biberones e incluso sus influencias y gustos musicales se han visto modificados con la llegada del nuevo miembro a la familia. En un encuentro digital con El MUNDO, la intérprete ha reconocido que la maternidad le ha cambiado: “Me siento de otra manera después de ser madre. Me ha cambiado mucho la piel. Me apetecía hacer un cambio en mi carrera”, en referencia a su nuevo single con aires latinos ‘El Pretendiente’, un estilo que ha recuperado de sus inicios.

Sin embargo, el viaje al pasado no ha acabado ahí. Haciendo uso del juego de palabras, la extremeña ha confesado si uno de sus artes también tenía que ver con la cantidad de pretendientes que ha tenido durante su vida. Asumiendo con sinceridad la pregunta, Arnelas ha confesado que ligaba mucho más antes de ser conocida y que sus métodos de flirteo tenían que ver con la simpatía que le caracteriza: “Yo sí era de ligar. Siempre tenía una sonrisa en la cara y eso atraía mucho a los hombres”. En cualquier caso, ha dejado claro que ya no le interesa ningún otro que su chico Miguel Herrera. “Estoy fuera del mercado”, ha sentenciado entre risas.

Con nuevo disco en camino y una pequeña revoloteando por casa, Soraya no ha tenido más remedio que rendirse ante sus encantos y hacerle uno de los mejores regalos a su hija. “Estoy componiéndole una canción a Manuela. Una canción que va a tener una producción italiana con mucho violín y muy de cuento”, ha reconocido.

Lo que queda claro es que Soraya se encuentra en un punto de inflexión en su vida en la que ha dejado claro que “se va a notar el cambio de Soraya mamá a la Soraya de antes”.