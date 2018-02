Soraya Arnelas se ha convertido en la invitada especial de la nueva entrega de ‘Volverte a ver’, el programa de Carlos Sobera. La cantante ha sido testigo de una historia de superación y ha tenido la suerte de conocer a una fan suya, enferma con espina bífida. Soraya ha conocido primero a la madre, que no ha dudado en contarle todo sobre su hija de 23 años.

“Estoy muy emocionada. Te sigue desde siempre, desde la primera vez que te vio cantar, le encanta lo luchadora que es, cuánto has luchado por salir adelante en la música. Eres un poco el reflejo en el que ella se mira”, ha comentado la madre de la joven a Soraya, que no ha podido evitar las lágrimas.

La cantante ha querido destacar la labor de los padres en esta lucha: “No solo es su historia, también es la de sus padres. Ellos hacen que sus hijos sean felices”, ha empezado diciendo. Ha recordado a su hija, Manuela de Gracia, que tiene 11 meses: “Me toca la fibra por mi hija, que ha tenido problemas desde pequeña”.

“Nació con una intolerancia, al principio no sabíamos lo que tenía, pensábamos que era una infección en los riñones, y luego le vieron que en el corazón tenía un tabique que no estaba cerrado. Hemos tenido que hacer un seguimiento hasta hace bien poco. Gracias a Dios nos han dado el alta. Si no se le hubiera cerrado, le tendríamos que haber operado. Para una madre primeriza es muy duro”, ha desvelado.

Después de conocer la historia de la joven invitada, Soraya se ha atrevido a dedicarle unas bonitas palabras: “Tu madre y tú formáis un gran equipo, unas campeonas. He sido madre, me siento identificada con vosotras. Si tú me ves como un ejemplo de superación, yo a ti te veo como una héroe. Te admiro por la fuerza que tienes, por cómo sigues viendo la vida, por tu sonrisa, que es la mejor de las armas para esta vida”.

“Estoy deseando conocerte”, le ha dicho Soraya. Y dicho y hecho, la cantante y la joven han tenido la oportunidad de conocerse. “Es muy fuerte que ella diga que quiere conocerme a mí”, ha dicho la joven entre risas.