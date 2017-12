Soraya Arnelas comparte la mejor noticia sobre su hija

La Navidad se ha vuelto doblemente feliz para Soraya Arnelas, pues además de ser la primera que pasará junto a su hija, la artista ha recibido una noticia inmejorable, la pequeña ya está curada. Al nacer, Manuela no tenía formado del todo uno de los tabiques del corazón, un problema por el que iba a revisiones diarias a la espera de recibir el alta, algo que ya se ha producido.

Tan feliz estaba por la noticia, que la cantante no dudó en compartirla con sus seguidores a través de las redes sociales: “Ayer nos dieron una buena noticia. Desde que nació Manuela, tenía un tabique del corazón que no estaba formado. No se había cerrado y ayer nos dieron el alta. Ya no hay que hacerle más revisiones porque ya se le ha cerrado el tabiquito, así que estamos muy contentos”, desvelaba.

En el chequeo el pediatra también ha recomendado a Soraya hacerle una pequeña intervención a la niña para reducir el frenillo de la lengua que, al estar muy cerca de la punta, podría hacer que no se alimentara bien y que en el futuro tuviera problemas de pronunciación. Al ser algo bastante común, la autora de ‘Dreamer’ le ha restado importancia.

Ahora su objetivo es disfrutar de las fiestas acompañada de su familia. La llegada al mundo de Manuela, el 26 de enero, supuso una de las mayores alegrías de su vida. Desde entonces, Arnelas no ha dudado en presumir de su pequeña y compartir su día a día con todos sus seguidores y es que la pequeña ha conseguido hacerse con el corazón de todos ellos.