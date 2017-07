Sonsoles Ónega, amiga de Letizia, la evalúa como Reina

” Soy madre pero sigo aquí y quiero seguir, llegaré tarde pero compensaré de otra manera. Tengo dos niños pequeños, uno de 4 años y otro de 7, y siempre quieren que estés jugando con ellos. Me organizo los días hablando con mi marido, verbalizándolo, explicándole que necesitaba tiempo. He tenido la suerte de que me ha acompañado y que en muchos momentos ha sido él quien se ha ocupado de los niños pero si no, lo hubiera hecho igual. Estoy convencida de que a una mujer con hijos le cuesta mucho más escribir que a un hombre con hijos porque el nido no te lo hacen, lo haces tú. Aunque tengas un hombre implicadísimo y comprometido con la igualdad, al final…”.