La soledad de Rocío Carrasco

El pasado martes fue un día importante para la memoria de Pedro Carrasco. El municipio gaditano de Chipiona quiso homenajear a uno de los boxeadores más importantes de nuestro país concediéndole una calle precisamente en uno de los lugares emblemáticos para la que fuera su mujer, Rocío Jurado. La iniciativa fue promovida por el Ayuntamiento de la localidad para venerar y no olvidar la figura del que fue un peso ligero. Su historia profesional y personal -de la mano de ‘La Más Grande’- le propiciaron los suficientes ingredientes para que su legado se mantuviera intacto en el tiempo y perdurara ese reconocimiento.

En un acto de esta envergadura, la familia cobra una relevancia importante, sin embargo, en esta ocasión los allegados del boxeador se resumieron a uno solo: Ramón Carrasco. Ni la familia Mohedano ni su viuda -Raquel Mosquera- estuvieron presentes en la condecoración. Si estas ausencias fueron bastantes notables, la de su hija, Rocío Carrasco, marcó un punto de inflexión en la relación con su familia.

Se la invitó y no fue. Así lo dio a conocer Ramón Carrasco alegando que Rocío no pudo ir “porque tenía cosas judiciales”. Se desconoce que tipo de asuntos podrían haber tenido la relevancia suficiente para que la primogénita de Rocío Jurado no asistiera a este homenaje a su padre. Lo cierto es que este hecho se suma a una larga lista de sucesos en los que ‘Rociíto’ mantiene una postura alejada de su familia. Se ha desligado de los suyos teniendo únicamente contacto físico con su prima Rosario Mohedano y telefónico con su tío Antonio Carrasco.

En el caso de Raquel Mosquera, ella misma ha confirmado no haber sido invitada al acto y desconocer los motivos de dicha cuestión: “A mí no me ha dicho nadie nada”. Preguntada sobre la extrañeza de que eso no sucediera, la peluquera ha respondido tajantemente: “Se lo tendrías que preguntar a las personas que han hecho eso y no me han llamado”.