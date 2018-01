Sofía Cristo desvela el episodio de salud más peligroso de su vida

Sofía Cristo se ha convertido en una de las últimas invitadas del programa de Samanta y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. Tras 14 años en el mundo de las drogas, la hija de Bárbara Rey explica a Samanta cómo vivía continuamente en el miedo: “Uno de los peores días que he vivido durante mi adicción a las drogas es el día de mi amago de infarto en el hotel después de estar unos cuantos días sin dormir”, ha comenzado diciendo ante la sorpresa de la presentadora.

“Se me estaba durmiendo todo el brazo, tenía arritmias, el corazón se me estaba parando, se me dormía toda la cabeza. Cuando tus órganos dejan de funcionar… Me estaba muriendo”, ha explicado sobre el episodio de salud más duro que recuerda de su adicción.

A pesar de que fue un momento realmente duro, Sofía Cristo siguió consumiendo: “Perjuré que no me iba a volver a drogar, pero a los tres días me estaba drogando. Obvio, soy adicta. He querido tantas veces dejar de consumir y no he podido… Es el puto infierno”, reconoce Sofía.

Tras estas declaraciones tan duras y contundentes, Sofía Cristo se ha dado un paseo en moto con la presentadora, que ha aprovechado este rato para conocer un poco más de la hija de Bárbara Rey: “Me muevo en moto, cosa que mi madre no sabía hasta hoy. Me movía en Harley cuando era una chica mala y la llevaba sin carnet. Cuando cambié de vida, me compré esta scotter, que siempre va conmigo”.

Pero, ¿cómo es el día a día de Sofía Cristo?: “Me levanto, saco a mi perro, hago deporte cuando tengo tiempo. Hago mis llamadas a “mis adictos”. Llamo a toda la gente que se pone en contacto conmigo a través de mis redes o de mi correo electrónico para pedir ayuda. He empezado un curso de coach de inteligencia emocional. Es un año y mi finalidad es hacer yo las terapias y tratar a pacientes. El tema de la música pasará a un segundo plano en algún momento de mi vida”.