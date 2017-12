Silvia Abascal, indignada ante una suplantación de identidad

La actriz Silvia Abascal se ha encontrado con un amargo ‘regalito’ de Navidad. Estupefacta, ha descubierto que el pasado 24 de diciembre alguien que se hacía pasar por ella en la Red Social de facebook, envió un mensaje navideño a sus seguidores, hablando en su nombre: ““Os deseo paz y amor en estos tiempos tan entrañables para algunos. Deseo que este año que va a llegar, 2018, os llene de felicidad, buenas noticias y buena salud. Intento contestar a todos los mensajes que me llegan, que son muchos. Gracias por apoyarme todo este tiempo. También quiero que os acordéis de toda esa gente que lo está pasando mal, pasa hambre y frío. Un gesto amable, una sonrisa y poder ayudar con alguna compra y alguna manta para ellos significa mucho. Este año espero que disfrutéis de mis proyectos como actriz y como madre. Pronto habrá más movimientos en la página. Gracias a todos de parte de Silvia. Feliz Navidad”.

Silvia Abascal, que no daba crédito, no ha dudado en dirigirse a la persona que le ha suplantado la identidad. En su cuenta de Instagram, la única que la actriz maneja, ha escrito el siguiente mensaje: “A SILVIA ABASCAL de facebook. Pedirte por favor no pidas en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueven entre el fan y la suplantación de identidad

‘Espero que disfrutéis de mis proyectos como actriz y como madre, etc…’”.

Los fans de la actriz (de la auténtica), no han dudado en mostrar rápidamente su apoyo a Silvia, y como ella, muchos se han sentido indignados por el engaño.

Silvia Abascal se encuentra en la recta final de su embarazo. Aunque lo ha llevado con mucha naturalidad, lo cierto es que la actriz elige con cuentagotas los momentos en los que hablar sobre él, ya que la actriz suele guardar con celo su vida privada.