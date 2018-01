Sergio Ramos la vuelve a liar con su look

Además de ser un gran capitán, dada su garra, coraje y ambición extrema de las que disfruta el Real Madrid, Sergio Ramos cuenta con una aptitud que se extrapola fuera del terreno de juego: convertirse en estrella en las redes sociales. El sevillano lo ha vuelto a hacer. Y no, no es que se le haya caído otro trofeo al suelo, esta vez ha sido trending topic en las redes sociales por uno de esos looks sacados de su extravagante e imprevisible armario.

Sergio Ramos no podía jugar el último partido del Real Madrid al estar lesionado. En cambio, sí que se dejó ver en su palco privado del estadio Santiago Bernabéu, desde donde subió una foto con un look que ha dado la vuelta al mundo, compuesto de sudadera, polo, deportivas, gorra y abrigo azul eléctrico. Un estilismo de difícil combinación, qué duda cabe, pero que el defensor ha puesto en juego a su manera.

Quizás su mayor error fue subir la imagen a unas redes sociales que enseguida empezaron a echar humo con la ola de reacciones a la foto. Hay quien le comparó con el famoso personaje de Berengario el tractorista, interpretado por José Mota. Como el mismo Luigi Bros o como dependiente de una ferretería, así ven en Twitter al Sergio Ramos más estrambótico. Desde que llegó al Real Madrid, allá por 2005, el defensa andaluz se ha caracterizado por ir mutando su estilo progresivamente, con giros radicales, como cuando se cortó su larga melena. Él entiende la elegancia a su manera y parece que no le da demasiada importancia a lo que dicen de él las siempre críticas redes sociales.