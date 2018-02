Sergio Álvarez: su sorprendente confesión sobre su ruptura con Marta Ortega

El jinete ha hecho una sorprendente confesión sobre la hija de Amancio Ortega: “Nunca antes lo he dicho, pero te confieso que cuando me separé, yo aún estaba enamorado de Marta”, ha declarado Sergio Álvarez en ABC. El jinete ha asegurado que lo pasó muy mal durante el divorcio y ha desvelado que no podía pedirle a Marta que se sacrificara por él.