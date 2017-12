El secreto inconfesable de Lydia Lozano que ni su marido conoce

‘Sálvame’ estrena nueva sección. Sus propios colaboradores se entrevistan así mismos y sacan a la luz secretos y confesiones nunca dichas. Una entrevista que solo concedería a la persona de más confianza, es decir a ellos mismos. El primer turno fue para Lydia Lozano, que sorprendió con un testimonio que dejo al resto de compañeros boquiabiertos.

Durante su propia entrevista se atrevió a preguntarse si alguien guarda un secreto de ella. Y su respuesta pilló por sorpresa al resto: “Sí, alguien tiene un secreto fuerte mio y no es mi marido”. Es de una época anterior, cuando ella estaba en COU y tenía 17 años. Ella aseguró que no se trataba de ningún embarazado no deseado ni relacionado con sustancias prohibidas. Un misterio que descubrió su marido, Charlie, tras las imágenes de ‘Sálvame’.

Parece ser que Charlie no se lo tomó muy bien y reaccionó sorprendido. “Mi marido me dijo yo pensé que no teníamos secretos. Después estuvimos hablando y me dijo que ‘Comprende que es mi secreto'”. Lydia Lozano no desveló de qué se trataba…

Pero no fue de lo único que habló. Descubrió que Interviú le ofreció 30 millones de pesetas (180.000 euros) para posar desnuda, pero que ella rechazó la oferta. Ella confesó que: “La primera era de mucho dinero, y luego ya la mitad”.

Además, ella asegura que cuando se acabe su etapa en el programa conducido por Jorge Javier: “No voy a llorar cuando acabe Sálvame. Quizás para mí será una liberación. He dejado de ser la Lydia que era”.

