No son pocas las especulaciones que existen sobre el futuro de Iker Casillas y Sara Carbonero. Ella no se cansa de decir que en Oporto son felices, que están tranquilos y que no tienen, de momento, planes de mudanza. Sin embargo, la prensa deportiva y la propia situación de su marido en el club de fútbol luso indica todo lo contrario. Enero no ha sido el momento, Iker sigue adelante al menos hasta final de temporada y los destinos que se le prometían (Newcastle, Paris…) deberán esperar.

Sara no quiere irse lejos de casa, entendiendo por casa Madrid y Toledo. Sus orígenes y la ciudad que la acogió desde que decidió abandonar Corral de Almaguer para estudiar Periodismo. Pero también tiene claro que una familia debe estar unida, así lo ha explicado cada vez que se le ha preguntado por su decisión de dejarlo todo para irse junto a Iker al país vecino.

Ahora, ha sido ella misma la que ha levantado de nuevo las sospechas. Sara ha decidido hacer en su blog su particular listado de propósitos de año nuevo y entre ellos está el de hacer un viaje sin billete de vuelta, dice que le gustaría que fuera en familia, sin prisas… baraja destinos tan interesantes como la costa oeste de Estados Unidos, los pueblos de la Toscana o el sur de Chile… ni ella misma sabe aún que le deparará el futuro, pero parece que tiene claro que se dejará llevar.

Eso sí, no quedan ahí sus grandes planes del 2018. También quiere hacer algún viaje sin conocer el destino, hacer un curso de fotografía, compartir el placer de la lectura con su gente más cercana, sumergirse en la biografía de alguien increíble, hacer un détox digital y olvidarse del mundo por algún tiempo, saltar en paracaídas y volver a cruzar el charco con objetivo solidario, pues hace escasos meses estuvo en Senegal.

Se lo propone muy en serio. Tanto, que reta a sus lectores a echar cuentas el próximo 31 de diciembre, ¿será una chica de palabra?