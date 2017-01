Samantha Vallejo-Nágera opina sobre la polémica de Paulina Rubio y Colate

Colate Vallejo-Nágera no ha comenzado el año de la mejor manera posible. Paulina Rubio no ha entregado a Andrea Nicolás en las fechas que le correspondían y el pequeño no ha podido pasar parte de las Navidades con su padre. Como no ha sido la primera ocasión en la que la cantante mexicana se salta el régimen de visitas impuesto por ley, el empresario español no ha dudado en echar mano de la justicia para arreglar este desafortunado hecho.

Precisamente, en estas fechas toda la familia celebra el cumpleaños de Roscón, hijo de Samantha Vallejo-Nágera que cumple años el 7 de enero. Hemos podido hablar con ella y esto es lo que opina de lo ocurrido:

“Es una pena. Colate está luchando por hacer las cosas legalmente bien y porque todo salga adelante. Se ha infringido la ley no entregando al niño en las fechas que no tocaban y hacemos un plan familiar que no se ha podido cumplir. Esos problemas tienen que llegar a su fin”.

Preguntada por el malestar de su hermano, la jueza de ‘MasterChef’ ha dejado claro que estas Navidades no han sido las mejores para su hermano. “Hombre, claro que lo ha pasado mal. Ha venido él sin el niño. Estamos todos en un plan de niños que hemos hecho para estar juntos”.

Durante el periodo estival, Colate puso una demanda de urgencia ante la Corte de Miami en la que se solicitaba que forzaran a la madre de su hijo a que se devolviese en las fechas que le correspondían, tal y como correspondía hacer en función del convenio de custodia compartida.

No fue así. De hecho, hasta después del día de reyes, Colate Vallejo-Nágera no disfrutó de la compañía de su hijo. Y aunque el gran perjudicado de toda esta historia es el pequeño que, como acostumbraba en años anteriores, no ha pasado parte de las fechas navideñas con su padre, sus tíos y sus primos.

Sin embargo, la hermana del empresario no ha querido apoyar a la prensa mexicana que tachan el comportamiento de la cantante como si se tratara de un secuestro se tratara.