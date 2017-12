Sálvame se defiende de las palabras de Cayetano Martínez de Irujo

Llegaba Cayetano Martínez de Irujo acompañado de su ex mujer y sus dos hijos al aeropuerto de Madrid cuando, por algo que todavía nadie ha conseguido entender, decidió emprender una dura discusión con la reportera que allí le esperaba.

Sorprendió la furia del hijo de la Duquesa de Alba tras un fin de semana familiar en el que su hija Amina fue presentada en sociedad en el sofisticado Baile de Debutantes de París. El jinete no estaba de humor para preguntas de ningún tipo y no se cortó a la hora de calificar como basura y usurpadores a los periodistas que se interesaban por su vida, sin llegar a pronunciar ni una palabra acerca del feliz acontecimiento del que habían formado parte los días previos.

En `Sálvame´ se han tomado muy mal las palabras de Cayetano y, no conformes con una respuesta propia, han buscado el testimonio de Amina, la primera pareja del Duque de Arjona tras su separación de Genoveva Casanova.

El primero en contestar a Martínez de Irujo fue Jorge Javier Vázquez que, en su tono habitual y sin cortarse ni un pelo, se dirigió directamente a la cámara diciendo: “Dos cositas: Por favor basta de utilizar el verbo usurpar que parece que es el único que conoces… y Lo peor que te puede pasar es que eres un autentico coñazo, pero de los de marca mayor. Tenemos unas declaraciones de tu ex que te pone fino”.

Y así daban paso a las declaraciones de la que fuera pareja del indignadísimo noble, que no dejaba en ningún buen lugar al que fue su amor durante un tiempo hace ya varios años: “No me sorprende el encontronazo. Cayetano es una persona chula, muy prepotente… Vende su vida cuando le interesa, ellos ponen las pautas y lo hacen cómo y cuándo quieren. Antes tenia cierto poder, no se si lo sigue teniendo… Es pura fachada, es macarra y basto.”